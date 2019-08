Podio per gli Arcieri Imperiesi nel fine settimana

Imperia. Inarrestabili gli Arcieri Imperiesi nella partecipazione alle competizioni disponibili in Liguria e Piemonte nello scorso fine settimana.

Sabato 3 agosto Gaia Barbarino, Lisa Muschietti e Paolo Lazzarini, per la categoria Arco Olimpico, hanno

partecipato alla competizione 36 frecce organizzata dagli Arcieri Alpignano riportando ottimi risultati.

Barbarino, per la categoria Juniores Femminile, registra un secondo posto assoluto guadagnato alla gara di qualifica con un punteggio di 286 punti e con un punteggio di 6 a 0 negli scontri. Lazzarini, per la categoria Ragazzi Maschile sale anche lui sul podio con l’argento guadagnato con 328 punti alle qualifiche e un 7 a 1 agli scontri. Muschietti, per la categoria Allievi Femminile, guadagna un quarto posto con 269 punti.

Incredibili il giorno successivo, domenica 4 agosto, a Sarzana per un’ulteriore gara a 36 frecce. Barbarino raggiunge il suo record personale a 297 punti e guadagna l’oro assoluto agli scontri, avendo già registrato la seconda posizione alla gara di qualifica. Lazzarini vola a 329 punti, realizzando il suo record personale, e guadagna un ottimo bronzo. Muschietti guadagna agli scontri l’argento con 261 punti. Lazzarini e Barbarino sono qualificati per il Campionato Italiano Tiro alla Targa che si terrà nel mese di settembre a Lignano. Per Barbarino sarà la seconda partecipazione per l’anno 2019 a Campionato Italiano: il primo è stato a Rimini a febbraio.

Non da meno sono stati gli arcieri a San Bartolomeo che hanno partecipato al trentatreesimo 900 round “Trofeo San Lorenzo”. Numerosi gli ori conquistati:

– Volponi Simona per la categoria arco Olimpico Senior Femminile;

– Cicconetti Orietta per la categoria Arco Olimpico Master Femminile;

– Gugole Lorenzo per la categoria Arco Olimpico Allievi Maschile;

– Cassini Giacomo per la categoria Arco Olimpico Ragazzi Maschile;

– Ghilino Alessia per la categoria Arco Olimpico Ragazzi Femminile e miglior punteggio assoluto ottenuto nell’Arco Olimpico;

– Dardanelli Matteo per la categoria Arco Olimpico Giovanissimi Maschile;

– Massa Matteo per la categoria Arco Compound Allievi Maschile;

– Zunino Mirko per la categoria Arco Nudo Senior Maschile;

– Basteris Alessandro per la categoria Arco Nudo Giovanissimi Maschile.

Per la categoria Arco Compound Master Maschile si registrano:

– Bortolossi Edis al secondo posto;

– Pasqualotto Vittorio al quarto posto;

– Bianciardi Renato al sesto posto.