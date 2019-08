Pigna, escursionista colto da malore sul Toraggio. Allertato ‘Drago’

Pigna. Mobilitazione di soccorsi per un escursionista colto da un arresto cardiaco mentre si trovava sul monte Toraggio.

Sul posto si stanno recando il personale del 118, un equipaggio della Croce Verde di Arma e i Vigili del Fuoco. Allertato anche l’elicottero del 115 ‘Drago’ pronto a decollare da Genova per raggiungere la zona impervia in cui si trova l’escursionista.