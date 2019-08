Passato Ferragosto l’estate di San Bartolomeo al Mare continua con spettacoli, cultura e animazione

San Bartolomeo al Mare. E’ passato Ferragosto, si è chiuso SanBart Cabaret con migliaia di persone ogni sera in piazza, ma non diminuisce la voglia d’estate a San Bartolomeo al Mare: grandi eventi, spettacoli per famiglie, cultura, animazione, l’offerta è sempre varia e interessante.

Lunedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) si balla con Arsenio Carbonell (Mister Cuba), zumba, latino americano e molto altro.

Da lunedì a mercoledì (piazzale parcheggio antistante la Chiesa della Divina Misericordia, dalle ore 19:45) grande Ribotta patronale a cura della Parrocchia di San Bartolomeo: musica, balli e stand gastronomici. Martedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) spettacolo musicale con i Belli fuliminati nel Bosco.

Sempre martedì (Lungomare delle Nazioni, ore 23:15) spettacolo pirotecnico Sanbartificio: saranno i disegni pirotecnici della Ugo Bisone di Bollengo (Torino) per conto di Fiori Eventi ad illuminare il cielo del Golfo dianese, uno spettacolo della durata di circa 20 minuti a partire dal molo della spiaggia libera, al fondo di Via della Resistenza. Bisone è una rinomata azienda specializzata negli spettacoli pirotecnici, con effetti scenici studiati di volta in volta in base al campo di sparo: giochi di luce sull’acqua, fiaccolate e fuochi artificiali di fronte alle cascate e molti altri, nel totale rispetto di ogni norma di sicurezza.

Mercoledì (Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero), nuovo appuntamento con Paolo Bianco, che proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.

Giovedì (Scuole Elementari Alba Filipponi, visite a gruppi, a partire dalle ore 15:00, pre-iscrizioni allo IAT, partecipazione gratuita) torna il gettonatissimo Giovedì dell’archeologo, Open day alla Mansio romana, appuntamento settimanale per illustrare le novità emerse nel corso delle indagini nel sito della Mansio romana di San Bartolomeo al Mare. I visitatori verranno edotti sulle attività di scavo in corso, attraverso una sorta di rappresentazione della realtà ai tempi del Lucus Bormani.

Sempre giovedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) andrà in scena Dj Tex, che con il suo spettacolo di animazione musicale trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni ’90.

Da venerdì a domenica (Piazza Andrea Doria, dalle 9 alle 24), evento Street Food.

Sabato, alle ore 21:00, Processione a partire dalla Chiesa della Divina Misericordia, in occasione della Festa Patronale di San Bartolomeo.

Domenica (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) serata di bally country con lo spettacolo Old Wild West.

Nel frattempo proseguono le animazioni e le manifestazioni in programma per tutta la stagione:

– Animazione estiva (Anfiteatro al mare), tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;

– Baby dance (Anfiteatro al mare), tutti i lunedì, dalle ore 21:00 alle ore 22:00;

– Ginnastica del risveglio (Largo Scofferi), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

– Zumba (Piazza Torre Santa Maria), tutti i mercoledi dalle ore 10:00 alle ore 11:00;

– AcquaGym (Spiagge di San Bartolomeo al Mare), secondo il calendario concordato;

– Shopping sotto le stelle (Lungomare delle Nazioni), tutti i giorni.