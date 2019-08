Pallapugno, Taggia ospita Taggese-Gottasecca

Imperia. I risultati di venerdì 9 agosto delle giovanili di pallapugno:

Allievi Scudetto – Ritorno quarti finale

Cortemilia-San Biagio 3-8

San Biagio in semifinale

Allievi Trofeo Fipap – Ritorno quarti finale

Murialdo-Centro Incontri 8-0 forfait

Murialdo in semifinale

Pro Paschese-Alta Langa A 8-6

Alta Langa A e Pro Paschese allo spareggio

Esordienti Scudetto – Ritorno quarti finale

Caraglio-Pro Paschese 1-7

Pro Paschese in semifinale

Murialdo-Araldica Castagnole Lanze 1-7

Araldica Castagnole Lanze in semifinale

Canalese-Speb 2-7

Speb in semifinale

Esordienti Trofeo Fipap – Ritorno quarti finale

Don Dagnino-Castellettese 2-7

Castellettese in semifinale

Subalcuneo B-Merlese 7-0

Subalcuneo B in semifinale

Pulcini Scudetto – Ritorno quarti finale

Canalese-Pro Paschese B 1-7

Pro Paschese B e Canalese allo spareggio

San Biagio-Bubbio 1-7

Bubbio in semifinale

Pulcini Trofeo Fipap – Spareggio quarti finale

Domenica 11 agosto ore 17

a Imperia: San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze

Pulcini Trofeo Fipap – Andata semifinale

Venerdì 23 agosto ore 18

a Taggia: Taggese-Gottasecca

Ritorno semifinale

Venerdì 30 agosto ore 19.30

a Gottasecca: Gottasecca-Taggese