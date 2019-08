Pallapugno, la situazione dei play off della serie A Banca d’Alba-Moscone

Imperia. La situazione dei play off della serie A Banca d’Alba-Moscone e del girone salvezza di serie B di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Seconda ritorno

Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11-6

Araldica Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 8-11

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

La Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno batte 11-6 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto e raggiunge l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, che osservava il proprio turno di riposo, in testa alla classifica dei play off della Serie A Banca d’Alba-Moscone. Entrambe le formazioni conquistano, con tre turni d’anticipo sulla chiusura della seconda fase del campionato, l’accesso in semifinale.

Consolida il terzo posto l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola che espugna lo sferisterio di Spigno Monferrato, battendo 8-11 l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze e Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 16, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

Serie B Girone salvezza – Terza giornata

Virtus Langhe-Srt Progetti Ceva 5-11

Riposa: Benese

