Pallapugno, la Polisportiva Pieve di Teco mette ko Ultreia et Suseia e vola in semifinale

Imperia. Il punto sui campionati di serie C1 e C2 di pallapugno:

Serie C1 – Andata quarti di finale

Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-6

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese 11-6

Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese 11-0

Bubbio-Monastero Dronero 11-1

Ritorno

Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco 11-8

Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze 11-1

Torfit Langhe e Roero Canalese-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 4-11

Monastero Dronero-Bubbio 3-11

Spareggi

Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-1

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese (in data da definire)

Polisportiva Pieve di Teco, Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca, Bubbio in semifinale.

Serie C2 – Andata ottavi di finale

San Biagio-Pro Spigno 11-10

Castellettese-Taggese 11-6

Caraglio-Alta Langa 11-2

Gottasecca-San Leonardo 11-6

Don Dagnino-Valle Bormida 11-0

Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri 11-5

Peveragno-Ricca 10-11

Virtus Langhe-Tavole 11-3

Ritorno

Pro Spigno-San Biagio 3-11

Taggese-Castellettese 11-3

Alta Langa-Caraglio 6-11

San Leonardo-Gottasecca 10-11

Valle Bormida-Don Dagnino 6-11

Centro Incontri-Araldica Castagnole Lanze 11-5

Ricca-Peveragno 11-6

Tavole-Virtus Langhe 5-11

Spareggi

Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri 11-7

Castellettese-Taggese 11-4

San Biagio, Castellettese, Caraglio, Gottasecca, Don Dagnino, Araldica Castagnole Lanze, Ricca e Virtus Langhe ai quarti di finale.

Serie C2 – Andata quarti di finale

Domenica 1 settembre ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Caraglio

Giovedì 29 agosto ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Ricca

Domenica 1 settembre ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Castellettese

Giovedì 29 agosto ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Araldica Castagnole Lanze

Ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21 a Caraglio: Caraglio-Gottasecca

Venerdì 6 settembre ore 21 a Ricca: Ricca-Virtus Langhe

Domenica 8 settembre ore 16 a Scaletta Uzzone: Castellettese-San Biagio

Mercoledì 4 settembre ore 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Don Dagnino