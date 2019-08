Pallapugno, la finale di serie C2 dura quasi tre ore

Imperia. La Coppa Italia di serie C2 va alla Virtus Langhe dopo una finale con il San Biagio durata quasi tre ore.

Avvio equilibrato, sei giochi ai vantaggi, squadre incollate, il tabellone segna 3-3. La Virtus Langhe trova un break di tre giochi (4-3 a zero, 5-3 alla unica per arrivare di slancio sul 6-3). Il San Biagio resta agganciato alla partita aggiudicandosi il decimo gioco, 6-4 al riposo.

Un gioco per parte in avvio di ripresa, poi sul 7-5 il San Biagio sale a 6 e pareggia i conti, 7-7. La gara sale d’intensità, si viaggia con un gioco per parte fino al 9-9, poi la Virtus Langhe va a vincere 11-9, alzando la Coppa Italia.

Virtus Langhe: Luca Arnulfo, Umberto Drocco, Andrea Bracco, Giacomo Franco e Luca Taricco. Dt: Alberto Moretti.

San Biagio: Federico Benso, Alessandro Benso, Pietro Cappellino, Adham Drobi, Gabriele Vinai ed Ermanno Meti. Dt: Sergio Gasco.

Arbitri: Gianfranco Brignone e Mauro Unnia.