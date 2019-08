Pallapugno, il punto su serie A Banca d’Alba-Moscone e serie B

Imperia. Il punto sulla serie A Banca d’Alba-Moscone e serie B di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Terza ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-5

Mercoledì 28 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 22, Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 16, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play out – Prima ritorno

Giovedì 29 agosto ore 21

a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Venerdì 30 agosto ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa

La classifica: Olio Roi Imperiese e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11, Tealdo Scotta Alta Langa 10, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

Serie B Play off – Terza giornata

Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese 11-8

Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-5

La Taggese di Daniel Giordano chiude il girone d’andata dei play off di Serie B consolidando il primato in classifica, grazie alla vittoria di Dolcedo per 11-5 con l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, che resta al secondo posto in compagnia della Morando Neivese, a tre lunghezze dalla capolista.

Ultimo posto, invece, per la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino, tornata sconfitta 11-8 da Neive con la quadretta di Fabio Gatti.

La classifica: Taggese 21, Acqua S.Bernardo San Biagio e Morando Neivese 18, Osella Surrauto Monticellese 17.

Serie B Play out – Terza giornata

Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri 11-4

Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese 6-11

La Vini Capetta Don Dagnino è a un passo dagli spareggi per la semifinale; la Serramenti Bono Centro Incontri e la Bcc Pianfei Pro Paschese a giocarsi il secondo posto: questa la situazione dopo le gare che chiudono il girone d’andata dei play out di Serie B. Ad Andora, la quadretta di Daniele Grasso supera 11-4 i cuneesi di Stefano Brignone, mentre la formazione di Matteo Levratto conquista due punti sul campo di San Rocco di Bernezzo, battendo 6-11 la Speb di Andrea Daziano. Sarà decisivo lo scontro diretto in programma giovedì 29 agosto, alle 21, a San Pietro del Gallo.

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 17, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 13, Speb 9.

Serie B Girone salvezza – Seconda ritorno

Domenica 1 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Riposa: Srt Progetti Ceva

La classifica: Srt Progetti Ceva 7, Benese 4, Virtus Langhe 3.

