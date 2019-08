Pallapugno, conclusa la prima fase dei promozionali

Imperia. Conclusa la prima fase dei Promozionali di pallapugno:

Promozionali – Classifiche finali

Girone A: San Leonardo 12, Imperiese, Taggese, Amici Castello 4.

Imperiese seconda, Taggese terza e Amici Castello quarta per differenza giochi nella classifica avulsa.

Girone B: Ricca 12, Alta Langa 5, Monticellese 4, Neivese 3.

Girone C: Pro Paschese A 11, Pro Paschese B 7, Subalcuneo A, Subalcuneo B 3.

Subalcuneo A terza e Subalcuneo B quarta per differenza giochi negli scontri diretti.

Girone D: Gottasecca 12, Pro Spigno 8, Pieve di Teco 3, Tavole 0.

Tavole penalizzato di un punto

Girone E: Monastero Dronero A 7, Speb 5, Monastero Dronero B 0.

Girone F: San Biagio 12, Virtus Langhe 7, Merlese 5, Ceva -1.

Ceva penalizzato di un punto.

Girone G: Augusto Manzo A 12, Augusto Manzo B 8, Augusto Manzo C 3, Augusto Manzo D 1.

Girone H: Araldica Castagnole Lanze 9, Valle Bormida 8, Castino 4, Ultreia et Suseia 3.

Promozionali Scudetto – Quarti finale (date da definire)

San Leonardo-Ricca (gara unica a Imperia)

Pro Paschese A-Gottasecca (gara unica a Madonna del Pasco)

Monastero Dronero A-San Biagio (gara unica a Monastero Dronero)

Augusto Manzo A-Araldica Castagnole Lanze (gara unica a Santo Stefano Belbo)

Promozionali Trofeo Fipap – Quarti finale (date da definire)

Imperiese-Alta Langa (gara unica a Dolcedo)

Pro Paschese B-Pro Spigno (gara unica a Madonna del Pasco)

Speb-Virtus Langhe (gara unica a San Rocco di Bernezzo)

Augusto Manzo B-Valle Bormida (gara unica a Santo Stefano Belbo)