Pallapugno, chiusa la prima giornata di ritorno dei play off della serie A Banca d’Alba-Moscone

Imperia. Chiusa la prima giornata di ritorno dei play off della serie A Banca d’Alba-Moscone di pallapugno:

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Castagnole 9-11

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese 3-11

Riposa: Araldica Pro Spigno

L’Araldica Castagnole Lanze e la Torfit Langhe e Roero Canalese tentano la fuga in testa alla classifica dei play off della Serie A Banca d’Alba-Moscone.

La quadretta astigiana di Massimo Vacchetto, dopo la prima giornata di ritorno, consolida il primo posto, espugnando lo sferisterio di Cortemilia e superando 9-11 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto.

Resta in seconda posizione, a due lunghezze dalla capolista, la formazione roerina di Bruno Campagno, grazie al successo per 3-11 in casa dell’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola. Turno di riposo per l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 20, Torfit Langhe e Roero Canalese 18, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

