Ospedaletti. Un gattone grigio con gli occhi color Ambra si è allontanato dall’abitazione in cui vive con la sua famiglia in strada Noci, in zona ‘circuito’ a Ospedaletti. Si chiama Bob, ha sei anni e non si è mai allontanato da casa se non per brevi giretti nei dintorni. E’ infatti un micio abituato a stare in casa che ha necessità di un’alimentazione particolare.

Bob è un gattone di razza British Longhair. E’ pacifico e socievole anche con gli sconosciuti. La sua famiglia, però, è molto preoccupata e vorrebbe avere sue notizie.

Se qualcuno lo vedesse è pregato di chiamare Stefania al seguente recapito telefonico: 3290254672