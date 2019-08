Ospedaletti. Giovedì 22 agosto andrà in scena nel centro storico lo spettacolo teatrale itinerante “Te li ricordi i Cartoni?” inserito nel calendario estivo del Comune.

Il teatro del Marchingegno dopo il successo di Riva Ligure riporta i Cartoni AniMatti in scena ad Ospedaletti, chiudendo così la stagione estiva. Dal punto di partenza, piazza IV Novembre, dalle ore 20 si consegneranno i biglietti gratuiti che serviranno per suddividere in 3 gruppi il pubblico (procedendo per ordine d’arrivo). I gruppi saranno accompagnati da una guida lungo le sei tappe del percorso, dove incontreranno i vari personaggi dello spettacolo.

Sul biglietto gratuito sarà segnato l’orario di partenza del proprio gruppo, i gruppi accompagnati partiranno ogni 30 minuti: ore 21:00 primo gruppo, ore 21:30 secondo gruppo e ore 22:00 terzo gruppo.

Lo spettacolo della durata di circa un’ora e mezza, esplora il favoloso mondo dei cartoni animati, moderne fiabe, che hanno accompagnato nella crescita i bambini fin dagli esordi della televisione.

I testi scritti da Umberto Salemi si ispirano a questo variegato mondo, proponendo un excursus dagli anni ’70 ai giorni nostri, in una chiave rigorosamente comica e dissacrante, giocando con i personaggi “storici” che lo rappresentano, attraverso una rilettura ironica e divertente.

Ed è questa atmosfera spassosa e irriverente a restituirci una Pollon e una Sailor Moon ingorde e

imbranate, la rocambolesca famiglia Simpson, Masha e lo sventurato orso, le lunghissime partite di Holly e Benji, e una Heidi del centro Italia. La regia è ripartita tra Barbara Buscaglia, Tony Damiano e Umberto Salemi. Realizzazione scenica Andrea Gandolfi e Alessio Aurigo. Disegno luci Tony Damiano. Costumi Gisella Panico. Trucco Paola Buscaglia; parrucco Luca Rolando. L’appuntamento è con 18 attori in costume: Cristian Boeri, Barbara Buscaglia, Ilenia Campione, Cristina Capobianco, Manuele Catroppa, Ilaria Cavicchia, Luigi Cavicchia, Toni Damiano, William Di Francesco, Davide Maria Gandolfi, Sascha Marc Hoffmann, Aldina Mugnosso, Giulia Paltrinieri, Giorgia Panico, Gisella Panico, Luca Rolando, Umberto Salemi, Paolo Vignali.

Un itinerante divertente e ironico, adatto ad un pubblico adulto, ma che può essere apprezzato anche da

bambini e ragazzi. Il percorso è accessibile per disabili e carrozzine.