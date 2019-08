Ospedaletti-Imperia, mister Caverzan: «La vittoria ci dà forza, fiducia e consapevolezza»

Ospedaletti. Per l’Ospedaletti di mister Andrea Caverzan è un esordio da incorniciare. Alla prima gara ufficiale della stagione 2019/2020, la prima storica in Eccellenza, gli orange si sono imposti 3-2 contro la quotata Imperia nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Una gara di grande spessore per i padroni di casa trascinati da un grande Josè Espinal, autore di una tripletta.

«Siamo in questa categoria e dobbiamo farci valere – ha dichiarato al termine della partita mister Andrea Caverzan – abbiamo disputato un primo tempo un po’ frenato, ma nella ripresa abbiamo dato di più. Ho detto ai ragazzi di giocarsi la partita per andare poi a casa soddisfatti ed è andata bene. Espinal ha fatto una grande

prestazione ma ho visto bene tutti, anche coloro che sono entrati nel secondo tempo. Questa vittoria ci aiuta molto, l’abbiamo ottenuta facendo ciò che proviamo durante la settimana. Ci dà forza, fiducia e consapevolezza».