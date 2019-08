Ospedaletti, girare a torso nudo o in costume può costare fino a 500 euro

Ospedaletti. Dopo Diano Marina e Riva Ligure anche nella Città delle Rose arriva lo “stop” per chi gira in strada a torso nudo o in costume da bagno. Lo dice un’ordinanza a firma del sindaco Daniele Cimiotti con l’esclusione delle spiagge e delle zone a valle della pista ciclabile.

Le motivazioni che si leggono nel documento fanno riferimento a: “Comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile”. Le multe, per i trasgressori, possono arrivare fino a 500 euro.