Ospedaletti, Espinal: «Siamo riusciti a vincere contro l’Imperia giocando un bel calcio»

Ospedaletti. Per l’Ospedaletti di mister Andrea Caverzan è un esordio da incorniciare. Alla prima gara ufficiale della stagione 2019/2020, la prima storica in Eccellenza, gli orange si sono imposti 3-2 contro la quotata Imperia nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Una gara di grande spessore per i padroni di casa trascinati da un grande Josè Espinal, autore di una tripletta.

«Speravo di partire bene insieme a tutta la squadra, ma non avrei mai immaginato un inizio di stagione così – ha aggiunto Josè Espinal, autore della tripletta decisiva – l’Imperia è una squadra molto forte, ci ha messo sotto all’inizio ma poi siamo riusciti a vincere giocando anche un bel calcio. Dedico la mia tripletta alla società e ai miei

compagni di squadra».