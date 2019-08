Ospedaletti. Amichevole di prestigio questa mattina sul campo di Multedo per i ragazzi classi 2004 e 2005 dell’Ospedaletti.

I giovani orange si sono confrontati con i pari età del Genoa in un match che rinsalda gli ottimi rapporti tra le due società con l’obiettivo comune della crescita umana e sportiva dei giovani calciatori.

Il legame tra Ospedaletti e Genoa è un valore aggiunto per i giovani calciatori, per le loro famiglie oltre che per i tecnici che lavorano ogni giorno con l’obiettivo di formare le future generazioni di calciatori e uomini di sport.

Il confronto amichevole di questa mattina è solo uno dei molti impegni sportivi e dirigenziali che vedranno fianco a fianco Genoa e Ospedaletti e i rispettivi settori giovanili.