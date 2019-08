Nuova sede per il Moac di Sanremo, Menozzi: «Una mostra-mercato a cielo aperto? Perché no»

Sanremo. Il Moac 2019 non ha ancora aperto i battenti che l’Amministrazione comunale sta già guardando alle edizioni future. Allo studio ci sarebbero infatti nuove location che vedrebbero la storica mostra-mercato allontanarsi completamente dal Mercato dei Fiori in Valle Armea, dove è stata «esiliata» per sette anni, ma anche dalla sua sede originaria, il Palafiori di coro Garibaldi.

«La parola d’ordine è reinventare – sottolinea l’assessore alle Attività produttive Mauro Menozzi – . Stiamo pensando per tempo a quello che sarà lo sviluppo della fiera nei prossimi anni. Pur mantenendo il ruolo cardine dell’artigianato, vogliamo che abbia un taglio innovativo e che sia di forte impatto».

L’idea è quella di portare il Moac, uno degli appuntamenti più attesi nell’estate di sanremesi e turisti, per le vie del centro. «Un ritorno al Mercato dei Fiori è da escludere – evidenzia l’assessore–. Avrebbe invece più senso allestirlo nel cuore della città, permettendo ai visitatori di girare tra le bancarelle scoprendo la città stessa. Una mostra-mercato a cielo aperto? Perché no, quel che è certo è che si cambierà. Anche il contratto con gli attuali organizzatori, FiereIn di Rho, è in scadenza e l’anno prossimo ci sarà una nuova gara».