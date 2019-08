Nuova chiusura notturna programmata del Tunnel di Tenda

Val Roya. Per consentire gli interventi di manutenzione periodica degli impianti tecnologici a servizio della galleria, il tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, sarà chiuso da lunedì 2 a venerdì 6 settembre nel solo orario notturno compreso fra le 22 e le 6 del giorno successivo.

L’ultima notte di chiusura sarà dalle ore 22 di giovedì 5 alle ore 6 di venerdì 6 settembre. I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.

Anas ha inoltre programmato gli interventi di risanamento della pavimentazione lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino – Caselle”. Da martedì 3 a venerdì 6 settembre sarà infatti in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Torino, in tratti saltuari, con indirizzamento del traffico sulla corsia libera. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria giornaliera 7:00 – 19:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori lungo l’asse della statale, martedì 3 e mercoledì 4 settembre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo n.1 dalla A55-tangenziale di Torino in direzione Torino, all’altezza del km 2,600 del Raccordo. La chiusura sarà in vigore dalle 7:00 alle 19:00.

Infine, sabato 7 settembre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso sul Raccordo dello svincolo n. 3, ovvero dalla provinciale 460 in direzione Caselle, al km 8,300. In questo caso la limitazione consentirà il ripristino della pavimentazione lungo il ramo di svincolo e sarà attiva tra le ore 7:00 e le ore 15:00, con indicazione in loco del percorso alternativo.

