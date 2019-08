Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti in provincia

Imperia. Tutti con il naso all’insù: questa è la notte delle stelle cadenti e come da tradizione si andrà alla ricerca di un luogo poco illuminato dove osservare il cielo ed esprimere i propri desideri. Uno spettacolo affascinante quello delle Perseidi, che come ogni 10 agosto, tornano a solcare la volta celeste. Quest’anno il picco delle «lacrime di San Lorenzo» si avrà fra il giorno 12 e 13.

Per l’occasione, in provincia di Imperia due saranno i palcoscenici privilegiati: Castelvittorio dove presso l’agriturismo “Il Rifugio”, questa sera e lunedì l’Osservatorio Sideralmente di Perinaldo punterà i suoi telescopi (prenotazione obbligatoria); e Villa Grock a Imperia che sarà aperta in via straordinaria in notturna con un servizio di apericena sia oggi che giovedì 15.

Nuvole permettendo, l’evento può essere ammirato anche dai diversi punti panoramici dell’Imperiese. I migliori sono quelli lontani delle luci artificiali, come Monte Bignone, Monte Faudo o Montenero, dove se ne potrebbero osservare decine ogni ora.