Riva Ligure. Con lo scopo di avere di per una città più bella e curata, il Comune ha deciso di dotarsi di uno sportello per il Decoro Urbano. «Vogliamo prima di tutto raccogliere le esperienze dei cittadini innamorati del luogo dove vivono o lavorano, che vogliano prendersi cura di Riva Ligure e fare proposte per renderla ancora più bella. Dovrà essere la sede dalla quale far partire energie positive per la città». Così Giorgio Giuffra e Rosetta Sabatino, rispettivamente sindaco e consigliere comunale, parlano in merito alla realizzazione del progetto del Comune.

Secondo gli amministratori, grazie all’apertura dello sportello sarà più semplice fare segnalazioni, presentare suggerimenti e proposte per rendere più bella e curata la città. L’Amministrazione è dunque intenzionata ad un diretto contatto con i cittadini per velocizzare e rispondere con maggiore tempestività alle sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza in materia di tutela del decoro e della vivibilità dell’ambiente urbano. L’obiettivo è quello di migliorare così l’efficienza e l’operatività.

«L’idea nasce dalla volontà di aprire maggiormente le porte degli uffici comunali ai cittadini instaurando un rapporto diretto in particolare su un argomento così importante come quello del decoro urbano – proseguono Giuffra e Sabatino – Vogliamo migliorare la capacità di risposta alle segnalazioni ed alle proposte che ci arriveranno dai cittadini».

Lo sportello, la cui apertura sarà garantita dallo stesso consigliere, sarà funzionante, a partire da settembre, tutti i mercoledì, dalle 9 alle 12, e sarà collocato presso l’Ufficio Anagrafe presso la Residenza Municipale.