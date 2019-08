Nomine consiglio direttivo Casinò, lettera aperta di Sanremo Libera al sindaco Biancheri

Sanremo. La lettera aperta di Alessandro Condò e Maurizio Stefanucci di Sanremo Libera al sindaco Alberto Biancheri:

«Signor Sindaco, abbiamo sempre creduto opportuno mantenere il massimo spirito collaborativo rispetto alla sua nuova avventura politica, sia in campagna elettorale che in questi 2 mesi di governo cittadino. Una critica, come si dice, costruttiva.

Abbiamo assistito quantomeno dubbiosi ad alcune sue decisioni per quanto attiene alle nomine degli assessori. Certe scelte già parrebbero azzardate, ma onestamente non abbiamo ancora un riscontro che ci permetta di dichiarare o meno che si potesse fare meglio. Altro argomento: oggi ritornano all’ordine di giorno gli incarichi per il consiglio direttivo della casa da gioco.

Guardando alle prospettive di crescita, le avevamo espresso la preoccupazione per il futuro dell’azienda e auspicavamo che la stessa venisse condotta da persone preparate che avessero dimostrato competenza oltre ogni dubbio, anche al di là degli esercizi utili a far quadrare i numeri ed a prescindere dalla loro appartenenza politica. Credevamo che si dovesse superare la logica della scelta a tutti i costi delle persone ,”vicine”, individuando invece solo persone con comprovate capacità.

Lei ci aveva assicurato a voce che cosi sarebbe stato. Sull’argomento le abbiamo scritto anche in privato, ma non ha ritenuto meritevole una risposta. Raccogliendo con attenzione giudizi e pareri all’interno del Casino, guardando con obiettività ai risultati ottenuti in passato, alla preparazione e alla visibilità internazionale, avevamo persino condiviso con Lei la stima verso una persona non proveniente dalle nostre fila politiche e questo a dimostrazione che si voleva il meglio al di là del cappelli politici.

Non siamo certi che ciò che riportano i giornali corrisponde al vero, ma sembrerebbero superati i buoni intenti che ci aveva raccontato a favore invece dei soliti nomi e personaggi noti, che con puntualità impeccabile riappaiono nel firmamento dell’amministrazione delle cose cittadine. Nessuno valuta i risultati da essi ottenuti in passato, nessuno chiede loro quali siano le loro idee rispetto alle responsabilità che andranno a prendere.

Questo ci preoccupa, ricordando che negli ultimi 5 anni, la scelta da lei effettuata per la nomina dei direttori generali dell’azienda casino’, ha solo portato un dispendio di denaro pubblico (oltre un milione di euro) senza un ritorno che potesse far crescere l’azienda. Queste sono valutazioni oggettive.

Stessa attenzione è necessaria se si considera il dir poco precario stato di salute della maggior parte delle società partecipate nelle quali i “suoi” uomini hanno governato in questi ultimi 5 anni. Tanto per il momento ci sentivamo di scriverle attraverso una lettera aperta».