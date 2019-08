Ceriana. Ci scrive un nostro lettore, che autodefinisce anche “un fedele molto deluso”: «Buongiorno, da tutto il mese di luglio al Santuario della Madonna della Villa a Ceriana viene celebrata ogni domenica la S.Messa alle ore 17.15 e ogni domenica i fedeli devoti alla Madonna (ogni anno sono sempre di meno purtroppo) sono costretti, grazie all’ordinanza comunale N°1238/19 che impone il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, a dover parcheggiare in mezzo alla strada con conseguente pericolo per loro e per coloro che transitano.

La prima domenica, nonostante il divieto, le auto sono state parcheggiate anche nel piazzale, ma il martedì successivo è comparsa una catena con lucchetto ad impedire la sosta. Ieri, anche il nostro Vescovo S.E. Don Antonio Suetta, presente per celebrare la Santa Messa, ha potuto constatare di persona la ridicola situazione».