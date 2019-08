Nazionale under 20 al lavoro in vista dei Mondiali: l’imperiese Giulia Cuzzupè tra le convocate

Imperia. L’imperiese Giulia Cuzzupè, ex giocatrice della Rari Nantes Imperia, ha iniziato la preparazione insieme alla nazionale under 20, in vista dei mondiali juniores in programma a Madeira, in Portogallo, dal 7 al 16 settembre.

Il tecnico federale Paolo Zizza ha infatti convocato per il lungo collegiale a Santa Maria Capua Vetere dal 5 al 29 agosto diciannove atlete:

Giulia Cuzzupé (Bogliasco Bene)

Anna Repetto e Marzia Imperatrice (Kally NC Milano)

Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova)

Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste)

Nicole Zanetta, Agnese Cocchiere e Gaia Gagliardi (Rapallo Pallanuoto)

Serena Storai (SIS Roma)

Elena Borg e Veronica Perna (CSS Verona)

Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia)

Isabella Riccioli, Giuseppina Aurora Condorelli e Roberta Santapaola (Ekipe Orizzonte)

Giorgia Amedeo e Francesca Colletta (F&D H2O)

Valeria Uccella (SC Flegreo).

Completano lo staff il commissario tecnico Fabio Conti, l’assistente tecnico Giacomo Grassi e la fisioterapista Federica Ancidei. Durante il raduno le azzurre effettueranno un common training con l’Ungheria dal 24 al 27 agosto.