Ventimiglia. Due persone sono rimaste ferite in un incidente in moto avvenuto sulla SS20 del Colle di Tenda all’altezza dell’incrocio con via Calsamiglia nella frazione di Porra. Stando a una prima ricostruzione, pare che il conducente della moto, un 67enne piemontese, abbia perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiava anche la compagna come passeggera, per motivi ancora da chiarire e sia finito contro il guardrail. A quel punto la Gran Turismo è precipitata nelle fasce sottostrada, trascinando il conducente in una caduta di diversi metri.

La donna, invece, è finita sotto il guardrail, riportando le ferite più gravi tanto da essere trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I feriti, entrambi coscienti, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, dal personale sanitario del 118 e da due ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde Intemelia.

A ricostruire la dinamica dell’incidente è la polizia locale. Presenti anche i carabinieri.

