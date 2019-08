Molini di Triora, ciclista ferito: si alza in volo l’elisoccorso

Molini di Triora. In volo l’elisoccorso per recuperare un ciclista caduto in una zona impervia.

Immediato l’intervento del 118 e del Proteus Valle Argentina giunti sul posto per soccorrere il ferito, data la difficoltà di raggiungere il luogo esatto della caduta, è stato necessario chiamare l’elicottero Drago, proveniente da Genova, per effettuare il trasporto in ospedale del ciclista in codice giallo di media gravità.