Sanremo, tunisino fermato per rapina in corso Garibaldi: ha minacciato di morte l’addetto alla sicurezza di un supermercato

Sanremo. Un ventiseienne tunisino, Mohamed Benamed, è stato fermato dalla polizia per rapina impropria. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in corso Garibaldi ai danni di un noto esercizio commerciale, nel quale il giovane aveva messo in atto il suo disegno criminoso (sottrazione di generi alimentari) non senza aver, prima di darsi alla fuga, minacciato di morte un addetto alla vigilanza e aver danneggiato anche le porte del negozio.

Informata dalla vittima la sala operativa del commissariato ha sguinzagliato tutti gli equipaggi presenti sul territorio.

Dopo circa due ore il ricercato è caduto nella rete individuato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte chiesto di rinforza dal questore Cesare Capocasa. Il riconoscimento è avvenuto in commissariato da parte dello stesso titolare dell’esercizio commerciale.

Dai controlli sono risultati a carico di Mohamed Benamed diversi precedenti penali, diversi arresti per rapina e per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti oltre a diverse violazioni sulla normativa in materia di stranieri.

Il tunisino è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina impropria, misura convalidata stamattina dall’autorità giudiziaria.

Nel corso delle procedure burocratiche degli atti l’uomo ha minacciato minacciava gli agenti di polizia e, dopo aver richiesto di essere trasportato in ospedale per un malessere, presso il nosocomio ha dato in escandescenza danneggiando dei serramenti. e per questi fatti è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.