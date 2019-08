Rocchetta Nervina. Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio, per un ragazzo in difficoltà sul sentiero dei laghetti. La chiamata iniziale al 112 parlava di un malore, per poi interrompersi e non riuscire più a contattare l’utente.

I soccorritori però, rappresentati dagli operatori della Croce Azzurra di Vallecrosia, vigili del fuoco e soccorso alpino, dopo aver percorso il sentiero dei laghetti per 40 minuti hanno trovato chi chiedeva aiuto. Quest’ultimo, un escursionista francese di circa 20 anni, dopo essere stato aiutato con le corde e un imbrago è stato ricondotto in paese.