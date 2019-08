Moac 2019, Cna Imperia ringrazia le imprese partecipanti

Sanremo. Al termine di una edizione del Moac particolarmente positiva per affluenza e partecipazione agli eventi, la Cna territoriale di Imperia ha espresso in un comunicato soddisfazione e ringraziamenti per quanti hanno contribuito al successo di tutti gli eventi Cna ed in particolare la manifestazione “Assaporando Mediterraneo”.

«Solo grazie all’intervento ed alla professionalità delle imprese che hanno accettato di diventare nostri complici – dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale Cna Imperia – siamo riusciti a regalare una esperienza emozionante ai visitatori, una modalità coinvolgente di promuovere il lavoro e gli obiettivi dell’associazione e delle aziende che di essa fanno parte, momenti accompagnati da una vivace partecipazione di pubblico, sempre curioso ed attento.

Il programma ha proposto originali accostamenti e creatività nei cooking show alternati a degustazioni guidate e momenti di approfondimento culturale: un incontro e confronto tra le nostre eccellenze e competenze professionali».

E continua: «Un sentito ringraziamento va all’associazione Ristoranti della Tavolozza, ad Edizioni Zem e soprattutto a Claudio Porchia. Con la sua consueta professionalità e competenza ci ha accompagnato nella valorizzazione di un territorio ricco di sapori, in grado di trasmettere i saperi legati all’artigianalità delle creazioni, esaltare le tradizioni locali, ma anche stimolare l’innovazione e la contaminazione.

Il pubblico ha molto apprezzato questo intenso viaggio tra la cultura ed i sapori della nostra terra costruito con un rapporto sempre proficuo e gratificante di collaborazione con molte associazioni e realtà presenti nel territorio e che ci ha permesso di dare vita a numerosi eventi, che speriamo sia di giusto incoraggiamento per il futuro e speriamo possa offrire sempre nuove prospettive».

«Un particolare ringraziamento agli importanti personaggi, che hanno contribuito alla manifestazione quali Renata Cantamessa in arte “Fata Zucchina”, Raffaella Fenoglio, Stefano Bicocchi in arte Vito, Marco Damele, Roberto Pisani, Alfredo Moreschi, Barbara Ronchi della Rocca e Tiziano Riverso.

Un successo determinato dalla collaborazione con diverse associazioni: Ristoranti della Tavolozza, Confesercenti con il segretario provinciale Sergio Scibilia, la “Confraternita du Pan Bagnau” con Francesco “Franz” Verrando e Francesca Savona, il Consorzio di Promozione turistica InRiviera con i 18 sindaci aderenti, l’On. Flavio Di Muro e il grafico Diego Lupano».

E conclude Vazzano: «Un sentito ringraziamento, infine, alle aziende che hanno partecipato mettendo a disposizione prodotti, competenze e conoscenze: il Frantoio “Secondo” di Montalto Ligure, “Il pane di Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora, il Consorzio dell’Aglio di Vessalico con il sindaco di Vessalico Paola Giliberti, Maura Peraro e Stefania Ballestra di MaSt, negozio abbigliamento Via Ruffini a Ventimiglia, la Scuola di estetica “Estetica…è” di Mara Zeloni, Alessandro Battaglia e Saimira Ymeri del ristorante BBros di Sanremo, il Frantoio Armato di Cristina Armato , ”A Sciamadda di Andrea Carli” di Imperia, Vincenzo Silvestri de “Il Fornaio Saraceno” dei Fratelli Silvestri di Sanremo, l’Azienda agricola Rondelli di Roberto Rondelli di Camporosso, il Panificio Fratelli Lia di Camporosso, Ramon Bruno del Pastificio Pasta fresca Morena di Ventimiglia, Le caprette del parco con Andrea Littardi, Terry Prada, la Tenuta Ascari dei F.lli Ascari, Calogero e Isabella e la barca Furore IV della Famiglia Volpe, il Frantoio Sant’Agata della famiglia Mela di Imperia Oneglia, il Pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato, lo Zafferano di Triora

dell’azienda agricola di Badalucco Poggio di Marò di Barbara Cardone, Alfredo Moreschi e l’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo, Cantine Lunae, il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia, la Dolciaria BB di Taggia, la Pasticceria La Palma di Piero Viale e la sig.ra Antonietta, Paolo Ruffino e l’Azienda agricola Punta Crena di Varigotti. Un folto gruppo di eccellenze per una esperienza davvero intensa ed entusiasmante!».