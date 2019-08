Mendatica, uomo sparisce durante passeggiata. La moglie lancia l’allarme

Mendatica. Ricerche in atto a Mendatica, nell’entroterra di Imperia, per un uomo che si è perso durante una passeggiata con la moglie. A lanciare l’allarme è stata la donna che, durante la camminata verso le cascate, non ha più visto il marito. I vigili del fuoco di Imperia hanno attivato le ricerche. Presenti anche le squadre del soccorso alpino.

Seguiranno aggiornamenti.