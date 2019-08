Mendatica, era al bar l’uomo “sparito” durante una passeggiata con la moglie

Mendatica. Era seduto comodamente in un bar che si stava sorseggiando una bibita fresca l’uomo “sparito” in un sentiero mentre stava facendo una passeggiata con la moglie in montagna nel verde di Mendatica.

La donna aveva dato l’allarme e si erano mobilitati anche i vigili del fuoco.

Il “disperso”, però alla fine si trovava all’interno di un bar dove si era fermato per dissetarsi.

Presenti sul posto anche le squadre del Soccorso alpino