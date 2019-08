Sanremo. C’erano una cinquantina di persone alla fiaccolata organizzata dall’associazione “Sanremo Libera” in solidarietà con le famiglie e i bambini di Bibbiano, il Comune emiliano al centro della scabrosa vicenda giudiziaria che vede diversi minori sottratti, secondo gli inquirenti, alle loro famiglie con la complicità di assistenti sociali e istituzioni. Il coteo è partito verso 21 da piazza Borea d’Olmo per poi snodarsi nel centro cittadino.

«Abbiamo acceso tutti una luce per rompere questo assordante silenzio. L’associazione Sanremo Libera si è fatta promotrice di un evento che intende esprimere totale vicinanza a tutte le famiglie, ma soprattutto ai bambini, coinvolti negli aberranti fatti di Bibbiano – fanno sapere gli organizzatori – Il solo ed unico scopo è quello di creare un momento di riflessione e vigilanza sociale aperto a tutti, totalmente chiuso alla strumentalizzazione politico-partitica. Abbiamo acceso tutti una luce per rompere questo assordante silenzio, lavorando tutti insieme affinché tali violenze e soprusi non si ripetano più».