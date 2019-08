Imperia. Come augurio per il nuovo Campionato 2019-2020, in occasione dell’esordio casalingo Roma-Genoa sarà presente, come sempre nel corso della scorsa stagione, allo “Stadio Olimpico” di Roma, lo striscione del Roma Club Imperia “Francesco Totti”, portato, con comunicazione del presidente Pino Stella, dai due Alfieri consiglieri e soci Massimo Di Gregorio e Mattia Saso.

«Come per loro, nascerà la possibilità di vedere le partite dell’A.S. Roma, in casa, in tutti e tre i tornei (Campionato, Europa League e Coppa Italia), per tutti i componenti tesserati regolarmente per l’anno in corso (solo 20,00 euro e, per i minorenni, 5,00 euro) e, per chi resta nella nostra regione, nel nuovo covo giallorosso, su maxi-schermo, al Camping de Wijnstok, sito a Imperia Porto Maurizio in via Poggi 2, di proprietà del nostro socio Luca Turli.

Entrati nel secondo anno di costituzione del club, riconosciuto sempre ufficialmente dall'”Unione Tifosi Romanisti”, organizzeremo una serie di eventi di varia natura e solidarietà, felici di farne parte e concordi e suffragati da un unico grido dalla Liguria: forza Roma!!! Fosse quest’anno la vorta bona!!

Vi aspettiamo numerosi e non indugiate a contattare telefonicamente il nostro presidente Pino Stella: potete trovare i nostri recapiti telefonici sul nostro sito ufficiale https://romaclubimperia.jimdofree.com/ Daje Roma daje!!!» – fa sapere il Roma Club Imperia Francesco Totti.