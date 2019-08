Lo stadio “Nino Ciccione” ospita la terza amichevole casalinga tra Imperia A e Imperia B

Imperia. Questo pomeriggio, giovedì 22 agosto alle 17:30, presso lo stadio “Nino Ciccione” terza amichevole casalinga tra Imperia A e Imperia B.

Test importante per mister Lupo in vista del primo impegno ufficiale che sarà contro Ospedaletti, presso il campo sportivo “Ozenda” domenica 25 agosto, partita valida per il primo turno di Coppa Italia.

Martedì 27 agosto presentazione ufficiale della rosa che prenderà parte alla stagione 2019-20 con la maglia dell’Imperia. Alle 17 mister Lupo e i suoi ragazzi si presenteranno presso il Comune di Imperia in visita al sindaco Claudio Scajola.

Alle 19:30 tutti i tifosi e simpatizzanti sono invitati da “Gusto”, in piazza E.De Amicis n.8 a Imperia, per la presentazione ufficiale della squadra.