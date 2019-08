Imperia. Prima della già programmata mostra personale a Imperia che la vedrà impegnata dal 1° al 22 settembre, Serenella Sossi partecipa alla mostra curata da Francesca Bogliolo allestita a “Villa Maria” (seconda metà XIX secolo) recentemente restaurata, a Quiliano (Savona). La mostra, a cui partecipano artisti delle tre discipline: pittura, scultura e fotografia, patrocinata dal Comune di Quiliano, inizia domenica 25 agosto. Il tema è quello della Terra Madre “Pachamama”.

Di Serenella Sossi, per questo allestimento, la curatrice ha scelto alcune sculture, come i gruppi di sfere e cubi in terra cotta che ben identificano l’elemento terra, come già evidenziato dalla dott.ssa Bogliolo durante la presentazione della personale della Sossi alla Galleria Artender di Alassio lo scorso maggio. In esposizione anche e prettamente inerenti al tema, la serie di figure femminili arcaiche di piccolo formato che rappresentano la dea madre terra con una sintesi di forme che rimanda a realizzazioni di arte contemporanea.

La mostra verrà inaugurata domenica 25 agosto alle 18.30, presente l’artista.