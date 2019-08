L’imperiese Davide Re domina i 400 metri agli European Athletics Team Championships Bydgoszcz

Imperia. Davide Re domina i 400 m maschili agli European Athletics Team Championships Bydgoszcz in Polonia col tempo di 45.35.

L’imperiese ha corso in maniera sciolta e poi ha scatenato la sua potenza sul rettilineo finale. «La mia vittoria sui 400 metri agli European Athletics Team Championships Bydgoszcz 2019? È stata una grande trasferta, sia per me che per la squadra. Quindi doppia soddisfazione» – scrive sulla sua pagine Facebook.

Ha regalato, inoltre, un oro nella staffetta 4×400 e un quarto posto per l’Italia nella classifica generale alle spalle di Germania, Francia e Polonia, che domina la rassegna. «Ce l’ho messa tutta fino in fondo per questa 4×400: 44.94 la mia frazione, con cambio da brivido. 3.02.04 il tempo finale, per uno splendido oro che vale la miglior prestazione europea annuale» – commenta Re.