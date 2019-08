L’estate ospedalettese entra nel vivo: sabato appuntamento con l’attore Maurizio Lastrico

Ospedaletti. “Siamo giunti nei giorni clou dell’estate ospedalettese” così commentano l’assessore al turismo Birgit Brugger e l’assessore alla cultura Giacomo De Vai “neanche il tempo di assaporare i successi di pubblico per la 50° Sagra du Pignurin, per l’omaggio a Petrucciani del Jazz Sotto le stelle, della magica serata della soprano Balbo, che siamo già in fibrillante attesa della serata di cabaret con l’attore Maurizio Lastrico”.

“L’esilarante canzoniere dantista di Zelig e dagli spassosi sketch improvvisati in dialetto genovese - prosegue la Brugger – registra il tutto esaurito in ogni teatro, in ogni piazza del suo tour estivo. Ad Ospedaletti lo spettacolo di sabato 10 agosto Quello che parla strano con inizio alle ore 21,30 sarà gratuito”. “Alcuni mass media hanno fornito di recente informazioni imprecise – avvisa l’assessore Brugger – la nostra

amministrazione ha stabilito sin dall’inizio la gratuità dell’evento, ci aspettiamo quindi di riempire la Piazza Nasiriyah (ex stazione). E’ tutto pronto aspettiamo solo l’arrivo dell’attore Lastrico”.

“E non è finita sullo stesso palco di piazza Nasiriyah domenica 11 alle ore 21.30 si esibiranno i gruppi Thunderbirds e Lost in Blues per il Summer Music concert in collaborazione con la FIDAS e l’associazione Voci e note sotto le stelle” conclude l’assessore al Turismo.

Come assessorato alla cultura - prosegue l’assessore De Vai – lunedì 12 agosto all’Auditorium Comunale avremo uno spettacolo esilarante Magie per uomini tristi del Teatro dell’albero di S. Lorenzo al Mare, rappresentazione premiata al Roma comic off Festival. Il giorno dopo sul Corso Regina Margherita – comunica l’assessore al turismo Brugger- ci sarà la quinta edizione di Ratatasplash il festival degli artisti di strada. Inoltre si vedono già le piazze e vie del centro addobbate di arancione che preannunciano la Notte Orange (la notte bianca ospedalettese) per venerdì 16 agosto con musica, animazione e mercatino.

“Ci attende una settimana impegnativa, ma frizzante! Quindi primo appuntamento sabato 10 agosto con l’artista Maurizio Lastrico e poi vi aspettiamo ogni sera ad Ospedaletti” – concludono gli assessori alla cultura e al turismo.