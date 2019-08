Legionella in spiaggia a Riva Ligure. Le precisazioni dell’ASL: «L’azienda si è attivata subito»

Riva Ligure. «Un mero errore di trascrizione da parte degli uffici che, invece di scrivere 3/07 come data della segnalazione, hanno invertito le cifre scrivendo 7/03». Non c’è stato alcun ritardo di quattro mesi nell’attivarsi, da parte dell’ASL 1, a seguito della segnalazione di un caso di ‘legionella’ su una spiaggia di Riva Ligure. A precisarlo è la stessa azienda sanitaria locale.

La segnalazione di un caso della “malattia dei legionari”, che avrebbe colpito un frequentatore della spiaggia libera, è arrivata lo scorso 3 luglio e i campionamenti sono stati effettuati da un tecnico della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica il 7 luglio. Nel documento inviato dall’azienda sanitaria in Comune e poi pubblicato sull’albo pretorio, però, la prima data era scritta sbagliata, traendo in inganno chi l’ha letto.

L’Asl, inoltre, rassicura i bagnanti: «Il contagio da legionella avviene solo per vaporizzazione». Per essere contagiati, dunque, bisognava farsi una doccia in spiaggia con acqua tanto calda da creare vapore.

In ogni caso, appena venuto a conoscenza dell’esito degli esami dell’Arpal, il sindaco Giorgio Giuffra ha subito emanato un’ordinanza imponendo l’immediato spegnimento dell’impianto e la altrettanto immediata sanificazione della zona.