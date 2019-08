Vallecrosia. Sono ripresi gli allenamenti della squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

«Tante ragazze quest’anno sono venute a provare ad allenarsi con noi per prepararsi alla nuova stagione - fa sapere la società biancorossa – In base all’età le abbiamo divise in juniores e prima squadra. Tutte le ragazze sono le benvenute, chi volesse provare troverà sempre le porte aperte».

di 10 Galleria fotografica Squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia









Continua il progetto “in rosa” che il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha iniziato l’anno scorso grazie all’impegno e alla disponibilità di Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile. Visto i buoni risultati raggiunti durante la stagione passata la società ha deciso di puntare nuovamente sul settore femminile. Le squadre si allenano il lunedì e il mercoledì sera al campo Zaccari a Camporosso.

Per maggiori informazioni si può contattare Claudio De Nunzio al 3274384515.