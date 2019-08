La Taggese espugna Neive, Pellegrini: «Dedichiamo la vittoria al nostro presidente Marco Cagnacci»

Taggia. Dopo la rocambolesca sconfitta interna di domenica scorsa contro la Monticellese del giovane talento emergente Battaglino, ci si aspettava reazione da parte di Giordano e reazione c’è stata. Una vittoria imperiosa quella portata a casa ieri sera dalla compagine ligure in quel di Neive: 8-2 al riposo per poi chiudere la gara 11-4.

Partita mai in discussione, giocata con grandissima determinazione dai 4 portabandiera Taggesi, che hanno subito messo le cose in chiaro con un parziale iniziale di 5-0. Adesso i giochi per il vertice dei playoff di serie B sono riaperti più che mai, la Taggese si riprende il primo posto in classifica in attesa dello scontro tra Monticellese e San Biagio Mondovì.

Il dt Taggese Piero Pellegrini ha così commentato: «mi rammarico della sconfitta di domenica scorsa contro un avversario comunque dimostratosi ad altissimo livello, se avessimo giocato così anche contro Battaglino, sono sicuro che avremmo portato a casa i due punti. In ogni caso non bisogna fare recriminazioni ed andare avanti con questo atteggiamento. Io e i giocatori dedichiamo questa bella vittoria al nostro presidente Marco Cagnacci (assente ieri sera alla partita -nds-)».

Il prossimo appuntamento sul campo sarà a Dolcedo martedì 27 agosto ore 21 contro San Biagio Mondovì di Pettavino.