Sanremo. La stagione si aprirà ufficialmente domenica 1 settembre presso lo stabilimento “Bagni Matuzia” con il tradizionale torneo di beach volley amatoriale, aperto a tutti, atleti, dirigenti, genitori e appassionati di questo disciplina, con l’obiettivo di trascorrere una giornata di puro divertimento e gioco.

In palestra intanto hanno anticipato le attività la compagine U14/F Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, allenata dai coach Fabrizia Fontanesi e Bruno Pilade, e la U13/F 101 Caffè Mazzu, allenata dal coach Biglieri Marco, con i primi allenamenti a Villa Citera.

A seguire partirà la squadra maschile U16 Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, allenata dal coach Fabrizio Cane, coadiuvato da Aurora Verardo e Andrea Paternolli. Seguiranno la squadra U13/M, allenata dal coach Angelo Del Toro, e la squadra U12/F, guidata da Licia Reggiani, con la collaborazione di Mara Tokic.

Tutto il settore volley S3, seguito dalle Smart coach Daniela Bordoli e Federica Sibilla, comincerà con la Festa “WoW” Porta un amico. I cuccioli del Baby Volley, con la super maestra Manuela Isoardi, inizieranno a scuola avviata. All’interno della Sdp Mazzucchelli operano allenatori qualificati, supportati da figure importanti per il benessere degli atleti. Carlo lzzo nella veste di preparatore atletico, Gianluca Succi come Osteopata e i fisioterapisti dott. Daniele Dimasi e Luca Praticò.

Per tutti i dettagli sull’attività diamo appuntamento agli atleti, bambini e ragazzi e ai loro genitori, il 6 settembre alla “Festa dello Sport”, dalle 17 alle 23, in corso Garibaldi, davanti al Palafiori per far provare il gioco del Volley S3, divertendosi in compagnia ed illustrare tutti i progetti della scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo.