Ventimiglia. Non solo Sanremo, dove grazie anche al main sponsor di Riviera24.it, ieri sera si è ballato in piazza San Siro. La silent disco ha conquistato anche Ventimiglia. Sabato scorso, al Teatro Romano, in 400 hanno partecipato all’evento organizzato da Ventimiglia Viva. Una serata in cui, a differenza della normale discoteca, la musica si sente in cuffia, provocando meno rumore.

«Si tratta del primo di tre eventi estivi che organizziamo come Ventimiglia Viva – spiega Federico Aime, presidente dell’associazione -. Il primo è stato al Forte dell’Annunziata, circa un mese fa; poi la serata di sabato, con la silent disco e il prossimo 31 agosto, ai Giardini Hanbury, il terzo appuntamento».

I tre eventi sono stati finanziati dalla Fondazione Casertelli, che ha premiato il progetto di Ventimiglia Viva per portare i giovani nei musei. Il 31 agosto, infatti, ai Giardini Hanbury è stato organizzato un apericena con una una serata di intrattenimento.

Alla serata era presente anche Simone Bertolucci, assessore al Turismo e Manifestazioni.