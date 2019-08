La Sanremese giocherà nel girone A di Serie D, mister Ascoli: «La Lucchese e il Prato sono squadre forti»

Sanremo. Sono stati definiti i raggruppamenti della serie D questo pomeriggio nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma. La Sanremese Calcio è stata inserita nel girone A con compagini liguri, piemontesi, lombarde e toscane.

«Vedendo le squadre, in questo momento, sicuramente la Lucchese e il Prato sono squadre forti che sono state attrezzate per fare campionati importanti, però noi dobbiamo fare il nostro percorso – dichiara mister Nicola Ascoli dopo aver saputo le squadre avversarie che dovranno affrontate i biancoazzurri – Dobbiamo prepararci bene e cercare di dare battaglia a tutti. Non abbiamo paura di nessuno e abbiamo rispetto di tutti e ci prepariamo al meglio per affrontare questo campionato».

I biancoazzurri quest’anno dovranno vedersela con Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Fezzanese, Fossano, Ghivizzano, Lavagnese, Ligorna, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Savona, Seravezza, Vado, Verbania. Il campionato prenderà il via il 1° settembre.