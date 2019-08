La milionaria russa Elena Sivoldaeva sull’acquisto di una casa a Dolceacqua: «La stampa deve parlare solo del mio investimento caritativo»

Dolceacqua. La designer milionaria russa Elena Sivoldaeva, che ha da poco elargito quasi 500mila euro al Comune di Sanremo per acquistare i container dove far studiare gli studenti ‘sfrattati’ dalla Pascoli, non ha gradito l’articolo da noi pubblicato nei giorni scorsi sulle voci (ben fondate) che circolano a Dolceacqua in merito a una villa che avrebbe comprato in paese, in quanto notizia di natura estremamente privata e non un «investimento caritativo», come lei stessa ha definito la donazione a palazzo Bellevue.

«Sono rimasta estremamente sorpresa nell’apprendere da un vostro articolo pubblicato nei giorni scorsi che avrei acquistato un immobile a Dolceacqua – scrive la benefattrice – Il mio amore e la mia generosità per le persone e soprattutto per il Vostro Bel Paese non cambia le mie scelte di vita, la quale si svolge soprattutto a Monaco. Negli scorsi mesi il comune di Dolceacqua mi ha invitato a più riprese per visitare la loro esposizione: questo spiega la mia presenza in Riviera Ligure. Proprio oggi ho avuto il piacere di visitare il meraviglioso borgo di Dolceacqua e l’esposizione di Monet, accompagnata dal Sindaco della città».

E ancora: «Per questi motivi vi chiedo di ristabilire la verità e cioè che al momento non posseggo nessun bene immobiliare sul territorio italiano. La sola « immagine » che la stampa locale e nazionale deve riportare è rappresentata dal mio investimento caritativo; tutto il resto deve rimanere strettamente di natura privata».