Sanremo.La prima escape room in realtà virtuale al mondo. Solo ad agosto nel complesso del Teatro Ariston in via Volturno 17. Con Ariston Virtual e “HUXLEY” togliete i vostri occhiali e indossate un visore VR: le escape room raggiungono una nuova dimensione.

“HUXLEY” distribuito in esclusiva da VRZONE permetterà a squadre formate da 2 a 4 giocatori di immergersi in un’avventura cyberpunk mozzafiato a tre dimensioni, risolvendo enigmi unici che non si potranno mai trovare in una classica escape room. L’interazione con il mondo circostante sarà totale, grazie alla tecnologia del visore VR HTC VIVE e a un equipaggiamento VR all’avanguardia che porta l’intrattenimento indoor a un livello mai raggiunto prima.

I giocatori non si troveranno semplicemente in una stanza attrezzata, ma, grazie all’immersività della realtà virtuale, verranno catapultati nel mondo di HUXLEY, vivendo in prima persona una fantastica avventura. VRZONE insieme a EXIT-VR e TROTZKIND ha unito i classici elementi delle escape room alle incredibili potenzialità della realtà virtuale, per dar vita a una nuova e unica esperienza.

LA STORIA In “HUXLEY”, l’impossibile è accaduto… 3007 d.c. Il mondo, come lo conosciamo, è perduto. Il genere umano è stato sostituito dalle macchine. Quello che una volta era verde, ora è distrutto. Voi siete gli ultimi sopravvissuti rimasti, con una sola missione: aiutare HUXLEY ed evitare l’apocalisse. Tutto ciò di cui avrete bisogno per ottenere 1a Vittoria può essere trovato grazie alla vostra squadra: adrenalina, spirito combattivo e voglia di vincere. Avete quello che è necessario per salvare il mondo‘? Cosa state aspettando? Avete a disposizione 44 minuti e il tempo scorre!

ARISTON VIRTUAL ESCAPE ROOM

DOVE Via Volturno 17, Sanremo

QUANDO Da giovedì l a sabato 31 agosto. ORARI: 11-13 16-23

PREZZO: 2 giocatori € 50,00 3 giocatori € 75,00 4 giocatori € 90,00 Tutte le prenotazioni devono essere ejfettuate con 24 ore di preavviso.