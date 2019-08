La battaglia di un cittadino per far mettere in sicurezza “La Fortezza” di Arma

Sanremo. Ci scrive un nostro lettore: «Venerdì 23 Riviera24.it pubblicava un articolo titolato “Arma di Taggia, ragazzini camminano sul ciglio del tetto della fortezza. Allarme lanciato da cittadini”. Si leggeva che un gruppo di ragazzini si erano arrampicati sulla fortezza, al confine tra Sanremo e Arma di Taggia. Si siedevano con le gambe penzolanti sospese nel vuoto e avrebbero anche lanciato delle pietre senza – per miracolo – colpire nessuno”. Nell’articolo si legge pure: “Di chi sono le competenze della messa in sicurezza della fortezza? Si chiede la cittadinanza”. Il promontorio sul quale domina la torre di avvistamento detta “La Fortezza”, è situata tra la passeggiata mare e Via al Mare, si trovano al confine tra Bussana di Sanremo e Arma di Taggia. La Fortezza, sito d’interesse archeologico, versa in stato di abbandono e degrado.

Con lettera datata 26 novembre 2018 (allego copia ) indirizzata ai sindaci di Sanremo e di Taggia e, per conoscenza, alla Prefettura di Imperia e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ho chiesto al Comune di Sanremo di transennare e rendere inaccessibile l’area circostante la chiesetta dell’Annunziata – sul territorio di Sanremo confinante con Arma di Taggia – facendo realizzare una recinzione come quella posizionata in via al Mare. La parete del promontorio è fatiscente e pericolante sia sul versante della passeggiata mare che in via al Mare confinante con via San Giuseppe, quest’ultima sul territorio di Arma di Taggia.

Nonostante la mia richiesta a tutela della pubblica incolumità, il Comune di Sanremo non ha transennato l’area davanti lo sperone roccioso, sotto il quale si trova l’antica Chiesetta dell’Annunziata, e i pedoni continuano a transitare tranquillamente sotto lo sperone roccioso pericolante, “con alla sommità alberi ad alto fusto aventi la radicazione a vista” come si legge nella relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco datata del 15 giugno 2017, confermando lo stato di degrado.

Nel caso in cui un albero oppure pietre cadessero dalla parete rocciosa ferendo persone o qualcuno ci lasciasse la pelle, trasmetterò copia di tutta la documentazione in mio possesso alla famiglia della vittima al fine che possa rivalersi nei confronti dei responsabili».