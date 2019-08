Sanremo. Nella tarda serata di ieri la motovedetta CP864 della Guardia Costiera di Sanremo è intervenuta in soccorso di tre diportisti, naufraghi a seguito del semi-affondamento del natante da diporto preso in locazione per trascorrere un pomeriggio in mare.

La sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo è stata allertata, alle ore 19 circa del 21 agosto, da un diportista di transito nella zona. Immediatamente veniva disposto l’intervento della motovedetta CP 864 che, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Imperia, ha raggiunto i malcapitati a circa un miglio al largo del porto di Sanremo, recuperandoli a bordo, per poi trasportarli a terra, dove sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

L’altrettanto immediata individuazione del titolare della società di locazione da parte del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, ha permesso, pur nell’approssimarsi del buio serale, il pronto rimorchio del

mezzo sinistrato che veniva riportato in banchina e posto in sicurezza in porto.

La celerità delle operazioni, svolte sotto la costante supervisione della Guardia Costiera, ha scongiurato ben più gravi conseguenze sia per i tre naufraghi, che per l’ambiente marino evitando la probabile fuoriuscita del carburante presente a bordo dell’unità.

Sull’accaduto, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo (che nel frattempo ha posto sotto sequestro il natante) sta indagando per accertarne cause e dinamiche e per individuare eventuali responsabilità.