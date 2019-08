Ipotesi caduta governo, Lega Imperia fa il punto con la visita del segretario regionale Rixi

Imperia. Le elezioni regionali del 2020, ma anche l’ipotesi di una caduta del governo, è stata l’occasione ieri per la Lega di fare un punto anche in provincia di Imperia, con incontri che si sono tenuti a Imperia, Sanremo e Ventimiglia, alla presenza delle massime cariche regionali. Erano presenti il segretario regionale Lega e responsabile nazionale infrastrutture della Lega Edoardo Rixi; il deputato Flavio Di Muro; il commissario imperiese e presidente del Consiglio regionale, Alessandro Piana e il vice governatore della Liguria Sonia Viale, iscritti e simpatizzanti.

Commenta il deputato Flavio Di Muro:«Abbiamo riunito gli eletti nelle istituzioni, gli scritti e i simpatizzanti per fare il punto sulle amministrative ed europee. Con grande soddisfazione abbiamo registrato un aumento degli eletti nei vari Comuni e abbiamo recapito le istanze, pe proposte e le idee delle varie amministrazioni». Prosegue Di Muro: «E’ stata anche l’occasione per parlare della riorganizzazione del movimento, con il tesseramento che è in corso per Salvini Premier, in vista delle elezioni regionali, che vogliamo vincere e, chissà, delle Politiche che probabilmente sono alle porte. Un modo, dunque, per serrare i ranghi, registrare novità, parlarci un po’, studiare strategie e augurarci buone vacanze».