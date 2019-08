Io ballo con le cuffie, nell’estate di Sanremo c’è la “silent disco”

Sanremo. Piazza San Siro è pronta a trasformarsi in una discoteca sotto le stelle dove si potrà ballare ascoltando la musica individualmente per divertirsi in gruppo. Su iniziativa di due organizzatrici di eventi della Sanremo by night, con la collaborazione del Comune e main sponsor Riviera24.it, lunedì 19 agosto giovanissimi (e non) potranno darsi appuntamento per la “silent disco”.

Dopo il numero zero dell’estate 2017 e il successo dello scorso anno, la nuova edizione della discoteca in cuffia wirelles ambisce a richiamare un pubblico di circa un migliaio di persone. Spiegano le organizzatrici Melissa Sanapo e Guendalina Ghironi: «Sarà allestito un grande palcoscenico, ci sarà uno spettacolo di luci davvero suggestivo e l’appuntamento principale sarà anticipato da un musical con canti, balli e parti recitate così da attrarre e intrattenere la folla in attesa che il direttore artistico Agostino Giordano dia il via e il nostro fedelissimo dj Federico Staltari salga in consolle. I partecipanti non dovranno portarsi nulla: le cuffie le distribuiremo noi».

Evento a impatto audio zero che esclude il timore di sforare quei decibel di legge che ogni estate fanno penare i gestori delle discoteche di tutta la Riviera, la “silent disco” è una moda che in Europa imperversava già dagli inizi del Duemila. Nella Città dei Fiori è arrivata due anni fa guadagnandosi il posto di uno degli eventi più attesi del calendario delle manifestazioni. Uno solo il “dress code”: cuffie wireless e voglia di ballare, non serve altro per trascorrere una nottata paradossale e pazzesca che a Sanremo protrarrà i festeggiamenti del 15 di agosto. (Evento gratuito con inizio alle 21.30).