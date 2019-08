Taggia. Una donna è caduta con lo scooter sulla strada Aurelia. Erano circa le 12.30 quando il mezzo a due ruote che viaggiava in direzione Imperia, per cause in via di definizione, è uscito dal controllo di chi era alla guida poco dopo la “Rotatoria delle Olive” in prossimità del bivio per la provinciale della Valle Argentina.

La ferita, che avrebbe riportato un trauma facciale, ha perso molto sangue ed è stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di automedica e Croce Rossa di Santo Stefano al mare. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri. Inizialmente i soccorritori erano stati allertati per un presunto investimento pedonale, cosa che poi si è rilevata non corretta.

E’ stata trasportata in ospedale a Sanremo in codice rosso di massima gravita. Non è in pericolo di vita.