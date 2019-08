Savona. La ‘squadra 11′ dei Vigili del fuoco di Savona sono intervenuti intorno alle 11 sull’A6 in direzione Torino per un incidente stradale avvenuto nei pressi del casello di Altare dove un’auto con a bordo due persone è andata a sbattere contro lo spartitraffico per cause in fase di accertamento.

I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo in un intervento durato circa un’ora. Sul posto anche personale sanitario del 118, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico.